Guerra comercial do Trump se intensifica e ameaça impactar o agronegócio brasileiro A escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais atingiu um novo patamar com as recentes... Momento MT|Do R7 05/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais atingiu um novo patamar com as recentes medidas anunciadas pela China. O governo chinês impôs tarifas adicionais sobre diversos produtos agrícolas americanos, incluindo frango, trigo, milho, algodão e soja, como resposta às sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Outras nações, como Canadá e México, também adotaram medidas retaliatórias, ampliando o cenário de incertezas no comércio global.

Para entender melhor como essa guerra comercial pode impactar o agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Suspensão de crédito no Plano Safra impacta pequenos produtores

Campanha Nacional de Vacinação contra HPV Prioriza Adolescentes de Mato Grosso

Jovem é encontrada morta após ser atraída para emboscada em Sorriso