Gusttavo Lima celebra aniversário do filho mais velho com Andressa Suita: ‘8 anos’ Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoraram, no fim de semana, o aniversário de 8 anos do filho mais velho, Gabriel, e, nesta segunda...

Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoraram, no fim de semana, o aniversário de 8 anos do filho mais velho, Gabriel, e, nesta segunda-feira (30), o sertanejo compartilhou com os fãs no Instagram registros da comemoração. A festa foi em casa, na mansão do cantor de 35 anos de idade e da modelo de 37 anos, em Goiás, com direito a muitos balões, bolos e lembrancinhas para os convidados.

