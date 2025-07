Gusttavo Lima lança cruzeiro temático com shows e atrações exclusivas: ‘Em Alto-Mar’

O cantor Gusttavo Lima anunciou seu mais novo projeto: um cruzeiro temático que promete reunir fãs de todo o Brasil em alto-mar. Intitulado “Embaixador em Alto Mar”, o navio oferecerá uma experiência única com shows exclusivos do artista e participações especiais de convidados. A viagem, que está prevista para acontecer em novembro de 2025, partirá do porto de Santos, em São Paulo, e terá duração de três noites, navegando pela costa brasileira com uma programação repleta de música, entretenimento e lazer.

