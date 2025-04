Habitação convoca pessoas cadastradas para montagem de dossiês Uma oportunidade para as famílias de baixa renda terem acesso à casa própria. Pessoas cadastradas no banco de moradias do município...

Uma oportunidade para as famílias de baixa renda terem acesso à casa própria. Pessoas cadastradas no banco de moradias do município interessadas em participar do processo de seleção de 307 apartamentos do Residencial Celina Bezerra têm até o próximo dia 6 de maio para procurar a unidade de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo no Ganha Tempo para realizarem a montagem dos dossiês, que deverão ser encaminhados à instituição bancária para análise documental e financeira.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: