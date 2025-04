Hamilton Mourão é eleito vice-presidente da CCT O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o novo vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Ele foi eleito nesta... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h01 ) twitter

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o novo vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Ele foi eleito nesta terça-feira (29) por aclamação. Mourão foi indicado pela liderança do seu partido para ocupar a vaga, seguindo o critério de proporcionalidade. — Eu queria agradecer a confiança em mim depositada pelo meu partido, mas principalmente aos colegas que compõem esta comissão por terem concordado em sufragar o meu nome, por aclamação, para o cargo de vice-presidente — disse Mourão após a eleição. O senador também se manifetou pela recuperação do presidente do colegiado, senador Flávio Arns (PSB-PR), afastado por motivo de saúde. Para Mourão, o presidente da comissão atua sempre com sabedoria e discernimento e tem uma forma única de lidar com os assuntos tratados no colegiado. Arns foi eleito presidente da comissão no dia 19 de fevereiro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura convoca 37 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

