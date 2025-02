Hanseníase é tema de palestra para servidores do Paço Municipal

Momento MT |Do R7

“O cuidado precisa ser de janeiro a janeiro”. A afirmação é da médica dermatologista Juliana Alves dos Reis. No início desta manhã, 31 de janeiro, Juliana esteve no Paço Municipal para falar um pouquinho mais da hanseníase, a enfermidade que levanta a bandeira do Janeiro Roxo – e cujo olhar e cuidado precisam ser atentos.

