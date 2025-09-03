Hariany Almeida posa de biquíni em pontos turísticos da França: ‘Hari in Paris!’ Hariany Almeida publicou, nesta terça-feira (2), uma série de cliques divertidos e ousados de biquíni durante sua temporada em Londres...

Hariany Almeida publicou, nesta terça-feira (2), uma série de cliques divertidos e ousados de biquíni durante sua temporada em Londres. A influenciadora aproveitou para visitar cartões-postais da França e surpreendeu ao surgir de roupas de banho de poá em cenários icônicos. Entre as poses, Hariany apareceu em frente à Torre Eiffel, no Louvre e no Arco do Triunfo, combinando estilo descontraído com um toque de ousadia durante a viagem pela Europa.

