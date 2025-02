Hat-trick de Gabigol marca goleada do Cruzeiro sobre o Itabirito

Momento MT |Do R7

O Cruzeiro goleou o Itabirito por 4 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou a estreia do técnico interino Wesley Carvalho, após a demissão de Fernando Diniz, e a grande atuação de Gabigol, que marcou seus primeiros três gols com a camisa celeste. Marquinhos completou a goleada cruzeirense.

