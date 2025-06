Heinze pede renegociação de dívidas e crédito para agricultores gaúchos

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), em pronunciamento na terça-feira (10), voltou a cobrar ações do governo federal para enfrentar a crise financeira dos agricultores do Rio Grande do Sul. Ele lembrou que o setor sofreu cinco eventos climáticos extremos desde 2020, incluindo quatro estiagens e uma enchente, com prejuízo estimado em R$ 150 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a situação dos agricultores gaúchos!

Leia Mais em Momento MT: