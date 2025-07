Hepatite Viral: Simpósio se torna referência por reunir técnica acadêmica e prática ambulatorial

O Simpósio de Hepatites Virais promovido pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Prefeitura de Sinop, e a Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Hepatologia (Lagh) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop, hoje (25), no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), se tornou referência para região norte do estado, por conseguir unir a técnica acadêmica e a prática médica ambulatorial, no mesmo ambiente. A análise é feita pela coordenadora Estadual de Hepatites Virais, doutora Regina Mary Nascimento.

