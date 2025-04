Hidroterapia melhora a qualidade de vida de crianças com autismo “A minha alegria, como mãe, é de outro mundo. Pra eles, é uma brincadeira, uma diversão, mas pra a gente, é uma grande vitória. É uma... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h05 ) twitter

“A minha alegria, como mãe, é de outro mundo. Pra eles, é uma brincadeira, uma diversão, mas pra a gente, é uma grande vitória. É uma terapia que faz bem pro desenvolvimento do corpo, promove a interação, a percepção e eles ficam felizes”. O depoimento da dona de casa Lília Rocha de Souza, mãe de duas crianças com autismo, ressalta a importância da hidroterapia no tratamento de crianças/pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade é uma das terapias ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de parceria entre o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps IJ) e o Centro Municipal de Reabilitação.

Saiba mais sobre como a hidroterapia está transformando vidas e promovendo a inclusão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

