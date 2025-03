Histórias de superação e empreendedorismo brilham na “Feira VG com Elas” Negócios que ajudam a fechar as contas do mês, que servem de terapia, que são o sustento da família e que sempre têm para compartilhar... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h26 ) twitter

Negócios que ajudam a fechar as contas do mês, que servem de terapia, que são o sustento da família e que sempre têm para compartilhar, aprender e sonhar Várzea Grande foi palco de uma celebração inspiradora de força, empreendedorismo e superação, no último sábado (29). O projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grande Mulheres”, que ao longo do mês promoveu debates e ações voltadas às mulheres, encerrou sua primeira edição com a “Feira VG com Elas”, dedicada ao empreendedorismo feminino. As histórias compartilhadas por diversas mulheres emocionam e reforçam a importância do apoio do poder público para que essas empreendedoras possam crescer e prosperar.

Para saber mais sobre essas histórias inspiradoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

