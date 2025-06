HMC faz mutirão de cirurgias plásticas vítimas de queimaduras

Momento MT |Do R7

O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), por meio do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), realiza, nos dias 13 e 14 de junho, um grande mutirão de cirurgias plásticas reparadoras para pacientes com sequelas graves de queimaduras. A ação inédita visa beneficiar mais de 20 pacientes da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando mais que tratamento médico: devolvendo autoestima, funcionalidade e esperança a pessoas que aguardavam, há anos, por uma nova chance de viver plenamente.

