HMC faz primeira cirurgia de alta expansão de pele em paciente com queimadura

Na manhã desta terça-feira (19), o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) entrou para a história da medicina no estado ao realizar a primeira cirurgia de alta expansão de pele em um paciente do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). O procedimento experimental, inédito em Mato Grosso, coloca o estado como o terceiro do país a utilizar a técnica inovadora, ao lado de Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

