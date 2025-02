HMC otimiza protocolos hospitalares e melhora atendimento de pacientes

O auditório do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) foi palco de um importante evento que reuniu representantes de diversos setores, na terça-feira (18), com o objetivo de discutir a otimização e atualização dos protocolos utilizados em cada área. A palestra principal foi ministrada pelo Dr. Vitor Spalatti, médico atuante na urgência e emergência do HMC, que destacou a importância de integrar todas as equipes para proporcionar um atendimento mais ágil e de qualidade.

