HMC promove ação de conscientização sobre câncer de boca

Momento MT |Do R7

O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) foi palco de uma importante ação educativa da campanha Maio Vermelho, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca. A atividade, realizada na quinta-feira (29), fez parte de uma programação especial que acontece durante toda a semana, com foco nos servidores do hospital, envolvendo desde profissionais da limpeza até a alta direção.

Leia Mais em Momento MT: