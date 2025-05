Hoje é último dia para pagamento do IPTU com 20% desconto Contribuintes que quiserem obter 20% de desconto no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atentos... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h01 ) twitter

Momento MT

Contribuintes que quiserem obter 20% de desconto no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atentos pois o prazo de concessão do desconto termina hoje, 5 de maio. Essa é a última chamada que a Prefeitura faz para a população obter esse benefício e ainda participar da campanha IPTU Premiado.

