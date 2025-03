Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela Polícia Militar em Nova Mutum Na noite desta quarta-feira (19), uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar de Nova Mutum prendeu um homem com mandado de prisão...

Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share