Momento MT |Do R7

Homem condenado pelo estupro da própria filha é preso pela Polícia Civil Policiais civis da Delegacia de Confresa prenderam, em São José do Xingu, na quinta-feira (27.2), um homem condenado pelo estupro de...

Policiais civis da Delegacia de Confresa prenderam, em São José do Xingu, na quinta-feira (27.2), um homem condenado pelo estupro de vulnerável da própria filha de 4 anos. O foragido da Justiça, de 38 anos, estava com a ordem de prisão decorrente de condenação, transitada em julgado (sem possibilidade de recursos), expedido pela Comarca de Porto Velho (RO). O crime contra a filha ocorreu no ano de 2022.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: