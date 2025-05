Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Colíder Um homem condenado pela Justiça a 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta... Momento MT|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

Um homem condenado pela Justiça a 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (28.05), no município de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá). O procurado, de 30 anos, estava com a prisão preventiva decorrente de condenação não transita em julgado decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder. A ação da Delegacia de Colíder faz parte da Operação Caminhos Seguros, e resultou na localização e prisão do foragido nas proximidades da Rodovia BR 163. Em cumprimento ao mandado judicial, o preso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereador Rafael Yonekubo propõe criação da Feira da Lua Cuiabana inspirada em modelo de Goiânia

