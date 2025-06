Homem condenado por furto qualificado é preso pela Polícia Civil Um homem com extensa ficha e condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (19.6), no município de Nova Xavantina... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h57 ) twitter

Um homem com extensa ficha e condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (19.6), no município de Nova Xavantina, durante ação para cumprimento de mandado judicial. Condenado pela prática de furto qualificado, o reú, de 31 anos, estava foragido. Ele cumpria pena quando recebeu a liberdade provisória, mas acabou perdendo o benefício e a prisão decretada novamente. Diante do mandado expedido pela 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca local, os policiais civis localizaram o suspeito em uma residência no bairro Jardim Alvorada. Em seguida ele foi conduzido até a Delegacia de Nova Xavantina para as providências e colocado à disposição do Poder Judiciário. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende autores de violência doméstica com diversas passagens criminais

