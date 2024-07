Homem de 74 anos é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande/MS

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul – FICCO/MS, prendeu, nesta quinta-feira (11/7), em Campo Grande/MS, um homem condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena em razão de relação de parentesco com a vítima.

