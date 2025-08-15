Homem desaparecido é encontrado pela PRF em Poconé (MT)
Na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 12h50, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização na BR-070, km 622, no município de Poconé (MT), quando avistou um veículo parado no acostamento. Ao se aproximar, os policiais fizeram contato com o condutor, um idoso que relatou estar sem combustível e seguia em direção a Cáceres (MT). Durante a abordagem, o condutor apresentou sinais de desorientação e forneceu informações confusas sobre seu trajeto e situação. No interior do automóvel, não foi encontrada nenhuma documentação referente ao condutor. Diante das inconsistências, a equipe optou por conduzi-lo, junto ao veículo, até a Unidade Operacional para maior segurança.
