Homem descumpre medida protetiva e é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (18.3), um homem, de 38 anos, acusado de descumprir medidas protetivas e ameaçar sua companheira de morte. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (DEDM), em uma rua do bairro Nova Barra Sul. De acordo com o depoimento da vítima, o agressor, mesmo ciente das medidas protetivas impostas pela Justiça, continuou proferindo ameaças e xingamentos por telefone. Além disso, ele desligou o padrão de energia da residência na tentativa de forçá-la a sair de casa. Assustada com a persistência e intensidade das ações, a mulher procurou a delegacia e apresentou áudios que comprovavam as ameaças.

Para mais detalhes sobre este caso e a importância das medidas protetivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: