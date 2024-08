Momento MT |Do R7

Homem é Detido Após Agredir Esposa com Facão em Cuiabá Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem de 46 anos por lesão corporal e violência doméstica, na madrugada desta quarta...

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem de 46 anos por lesão corporal e violência doméstica, na madrugada desta quarta-feira (07.08), em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante após agredir a esposa com golpes de facão, no bairro Parque Atalaia.

