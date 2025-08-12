Homem é detido com pistola em abordagem da PRF em Pontes e Lacerda (MT) No dia 10 de agosto de 2025, por volta da 1h25, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalização no quilômetro 2 da BR... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h38 ) twitter

No dia 10 de agosto de 2025, por volta da 1h25, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalização no quilômetro 2 da BR‑174B, no município de Pontes e Lacerda (MT), foi acionada por uma denúncia anônima que indicava a presença de um indivíduo supostamente armado em um veículo branco, estacionado no Mirante Municipal da Serra do Patrimônio. A equipe se deslocou imediatamente e localizou o automóvel, que não ostentava placa dianteira. Durante a abordagem, o condutor foi questionado sobre a existência de objetos ilícitos no veículo, ao que respondeu negativamente. Após inspeção detalhada, foi localizada uma pistola no porta-luvas. Questionado sobre a origem do armamento, o motorista informou que a adquiriu na cidade de Ariquemes (RO) há cinco meses. O indivíduo foi encaminhado à Polícia Civil de Pontes e Lacerda (MT) para adoção das medidas legais cabíveis. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Coxipó do Ouro recebe ação educativa contra queimadas em Cuiabá

