Homem é Detido por Agressão e Tentativa de Homicídio em Sorriso

Equipes do 12º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (23.07), um homem, de 32 anos, suspeito por violência doméstica e lesão corporal contra uma jovem, de 21 anos, no bairro Morada do Bosque, no município de Sorriso. A vítima apresentava diversos ferimentos e foi socorrida em uma unidade de saúde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.