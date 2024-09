Homem é preso após crime brutal motivado por ciúmes em Jaciara

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jaciara (a 144 km ao sul de Cuiabá), cumpriu, na manhã desta segunda-feira (09.09), o mandado de prisão preventiva contra o autor do crime de feminicídio e homicídio ocorrido no distrito de Selma no município.

