Homem é preso após tentar sequestrar criança de 3 anos em praça pública

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (6), após tentar sequestrar uma criança de 3 anos na Praça do Cerrado, em Lucas do Rio Verde (MT). A ação foi interrompida por uma rápida intervenção da mãe da criança, com o apoio de um professor e de outras pessoas que estavam no local.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as medidas de segurança recomendadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: