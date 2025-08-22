Homem é preso com armas de fogo e veículo utilizado em furtos em empresas na região metropolitana
Um homem flagrado em posse de um veículo utilizado em crimes patrimoniais e armas de fogo foi preso em flagrante, na quarta-feira (...
Um homem flagrado em posse de um veículo utilizado em crimes patrimoniais e armas de fogo foi preso em flagrante, na quarta-feira (20.8), em ação integrada da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA), e Polícia Militar. A ação contou também com apoio aéreo do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Para mais detalhes sobre essa operação e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Um homem flagrado em posse de um veículo utilizado em crimes patrimoniais e armas de fogo foi preso em flagrante, na quarta-feira (20.8), em ação integrada da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA), e Polícia Militar. A ação contou também com apoio aéreo do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Para mais detalhes sobre essa operação e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: