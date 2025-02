Homem é preso em flagrante com simulacro, porções de maconha e cocaína em Paranatinga Um homem de 26 anos foi preso em flagrante neste sábado (01.1), suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Paranatinga... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante neste sábado (01.1), suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Paranatinga (a 380 km de Cuiabá). Na ação, policiais da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) e Força Tática apreenderam um simulacro de pistola, oito porções entre maconha e cocaína, R$ 750 em espécie, canivete e um caderno contendo anotações de venda de entorpecentes. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: NOTA DE PESAR

Polícia Penal prende mulher que tentava entrar com drogas na PCE

Governador e pilotos fazem pré-teste da pista de kart do Parque Novo Mato Grosso