Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil após invadir casa e tentar estuprar idosa Policiais civis da Delegacia de Guarantã do Norte prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (14.2), um homem, de 29 anos, que tentou... Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 15/02/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais civis da Delegacia de Guarantã do Norte prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (14.2), um homem, de 29 anos, que tentou estuprar uma idosa no município. A vítima, de 67 anos, procurou a delegacia e contou que, na noite de quinta-feira, T.C.L. invadiu a casa dela, alterado, e a ameaçou com um facão, dizendo que queria beber no bar da mulher. A idosa relatou que trancou a casa e pediu para o suspeito sair da frente da residência, mas ele ameaçou que atearia fogo ao local. O suspeito arrombou a porta da casa e bateu na cabeça da vítima. Em seguida, ele a puxou para dentro do bar e tentou manter relação sexual à força. A vítima chegou a implorar, mas o suspeito disse que ela “já estava na hora dela morrer, porque era velha demais”, e continuou com as ameaças. Ela relatou ainda que deu a bebida que o suspeito queria para que ele fosse embora. Em seguida, o homem feriu os cachorros da idosa com o facão e saiu de bicicleta. Os investigadores realizaram diligências para localizar o suspeito, de acordo com as características informadas. Ele foi localizado em um quarto alugado de uma quitinete, no bairro Cidade Nova, nesta sexta-feira. O suspeito, que estava com as malas feitas e prestes a fugir da cidade, foi detido e encaminhado à delegacia. Ele foi preso, autuado em flagrante pelos crimes de estupro tentado, lesão corporal dolosa e ameaça e, depois, encaminhado para audiência de custódia do Poder Judiciário. Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil após invadir casa e tentar estuprar idosa

Polícia Militar prende caminhoneiro por porte ilegal de arma de fogo

Policiais civis apreendem arma de fogo com homem investigado por violência doméstica