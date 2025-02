Homem é preso pela PM após ameaçar vizinho com arma de fogo em Canarana

Momento MT |Do R7

Um homem, de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (10.02), no município de Canarana. O suspeito foi detido com uma espingarda adaptada após ameaçar o vizinho com uma arma de fogo.

