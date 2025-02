Homem é preso pela PM após esfaquear e morder ex-namorada em casa de amiga

Equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na madrugada desta quarta-feira (5.2), um homem, de 43 anos, suspeito de ameaçar e agredir a ex-namorada, de 30 anos, no bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste. Em meio à discussão, o suspeito pegou uma faca e avançou contra a vítima. A mulher ainda sofreu várias mordidas pelo denunciado. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 1 hora, os policiais militares foram acionados por uma equipe médica da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) para se deslocarem até a unidade de saúde, pois uma mulher teria sido esfaqueada pelo ex-namorado. O suspeito foi detido em flagrante no local.

