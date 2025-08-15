Homem é preso pela PM com 10 quilos de drogas e 15 quilos de ácido bórico em Cuiabá Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 41 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta...

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 41 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (14.8), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu 10 quilos de entorpecentes entre pasta base de cocaína e maconha e 15 quilos de ácido bórico, utilizado para preparo de drogas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: