Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma na zona rural de Dom Aquino

Policiais militares de Dom Aquino prenderam um homem, de 56 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (28.1), durante execução da Operação Tolerância Zero, na zona rural do município. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver calibre .28, além de 19 munições.

