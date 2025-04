Momento MT |Do R7

Homem é preso pela Polícia Militar com 226 porções de maconha Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na madrugada deste sábado (5.4), em...

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na madrugada deste sábado (5.4), em Rondonópolis. Com o suspeito, a PM apreendeu 226 porções de substância análoga à maconha, escondidas atrás de uma geladeira. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) estava em patrulhamento e encontrou um homem, que começou a fugir a pé em direção a uma casa, ao visualizar as viaturas policiais.

