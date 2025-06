Homem é preso pela Polícia Militar com pistola e munições em Cuiabá Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um homem, de 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada deste sábado (07....

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um homem, de 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada deste sábado (07.6), no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. Na ação, a PM apreendeu com o suspeito uma pistola de calibre .9mm carregada com 17 munições.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: