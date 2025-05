Homem é preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 51 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (12.5), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver de calibre .38 carregado com seis munições.

