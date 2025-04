Homem é preso por desacato a policiais, resistência e ameaça

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (27.4), um homem, de 31 anos, por desacato, ameaça e resistência no bairro Araés, em Cuiabá. Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes do Grupo de Apoio (GAP) realizavam o abastecimento da viatura em um posto de combustível na avenida Historiador Rubens de Mendonça, por volta das 01h40, quando o suspeito, em um veículo modelo Volkswagen Jetta preto, fez um gesto obsceno com o dedo médio da mão direita contra a equipe.

