Homem é preso por receptação de módulo eletrônico de caminhão

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), prenderam um homem na tarde de sexta-feira (22.8), em Cuiabá, pelo crime de receptação de um módulo eletrônico de caminhão. O equipamento foi furtado durante a madrugada. A vítima relatou que trabalha como motorista de caminhão, e estacionou o veículo para pernoitar, quando no dia seguinte percebeu que o módulo da caixa de cambio do caminhão havia sido subtraído.

