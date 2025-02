Homem envolvido em estelionato contra vítima de Barra do Garças é preso em Rondonópolis

Um homem envolvido em crime de estelionato foi preso em flagrante, na segunda-feira (17.2), em uma ação da Polícia Civil do município de Barra do Garças com apoio dos policiais civis de Rondonópolis. As diligências iniciaram após a vítima procurar a Central de Flagrante de Barra do Garças e informar que havia negociado a compra de uma motocicleta e caído no golpe do intermediário.

