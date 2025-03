Homem foragido de MT por estupro de vulnerável é preso em Santa Catarina

Momento MT |Do R7

Um homem procurado pela Justiça de Mato Grosso pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no Estado de Santa Catarina, na terça-feira (11.3). O foragido, de 27 anos, estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, e foi localizado na cidade de Videira (SC) pela Delegacia de Investigação Criminal.

