Homem foragido por estupro de vulnerável é preso no Estado de Santa Catarina

Um homem foragido da Justiça de Mato Grosso por estupro de vulnerável e pedofilia foi preso no Estado de Santa Catarina, após investigação da Delegacia de Matupá para descobrir o paradeiro do procurado. Com o mandado de prisão preventiva em aberto, o homem, de 44 anos, foi preso na segunda-feira (02.6), na cidade de São Bento do Sul, após troca de informação entre as Polícias Civis dos dois estados.

