Homem passa mal no balneário da Salgadeira e é socorrido pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na tarde deste domingo (20.7), um homem de 60 anos que passou mal enquanto visitava o balneário do complexo turístico da Salgadeira, em Chapada dos Guimarães (a 67 km de Cuiabá). A vítima estava acompanhada da esposa quando procurou a equipe dos bombeiros militares que atua no local com uma unidade de resgate, realizando ações de prevenção e garantindo a segurança dos banhistas.

