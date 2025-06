Homem procurado pela Justiça é preso pela Polícia Civil em Matupá

Momento MT |Do R7

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil, no domingo (15.6), no município de Matupá (695 km ao norte de Cuiabá), em cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 32 anos, estava com o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar decretados pelo juízo da Vara Única da Comarca local.

