Homem procurado por roubo em Sorriso é preso em Nova Canaã do Norte Um homem, procurado por cometer roubos em propriedades rurais no município de Sorriso, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira...

Um homem, procurado por cometer roubos em propriedades rurais no município de Sorriso, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (25.2), em Nova Canaã do Norte, durante ação integrada com a Polícia Militar para cumprimento de mandado judicial.

