Homem que estuprou ex-mulher e enteada em Tabaporã é preso em Rondônia

Um homem investigado por estuprar a ex-mulher e a enteada de apenas 10 anos, no município de Tabaporã, foi preso pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (23.05), em Rondônia. Com mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Comarca de Tabaporã, o suspeito foi localizado na cidade de Machadinho do Oeste (RO), após trabalho da Delegacia de Tabaporã com apoio da Delegacia de Itaúba.

