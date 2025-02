Homem que matou amigo em bar na Bahia é preso pela Polícia Civil em Confresa

Um homem, foragido da Justiça do Estado da Bahia, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (4.2), em ação realizada pelos policiais civis da Delegacia de Confresa. O procurado, de 30 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Vara de Juazeiro (BA), pelo crime de homicídio, por ter matado o próprio amigo. O crime ocorreu no dia 05 de setembro de 2024, em um bar da Bahia, quando o suspeito tirou a vida do amigo, utilizando de meio cruel, mediante golpes de arma branca.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: