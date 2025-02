Homem que matou mulher no Rio Grande do Norte há 18 anos é preso pela Polícia Civil no interior de MT Um homem que matou uma mulher e estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte há mais de 18 anos foi capturado pela Polícia Civil...

Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share